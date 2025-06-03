Озвучена личная просьба Эрдогана к делегациям России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил делегации России и Украины обменять всех пленных мусульман. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

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«Прозвучала личная просьба от Эрдогана провести обмен "все мусульмане на всех мусульман"», — говорится в публикации.

По словам украинского депутата, стороны сейчас занимаются согласованием этого вопроса.

Эрдоган назвал великолепными переговоры РФ и Украины в Стамбуле

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке.

Помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский после переговоров заявил, что российская сторона осталась довольна ими.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.