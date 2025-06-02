Зеленский подписал закон о совместном роуминге с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совместном роуминге с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщается на Верховной Рады.
Предположительно, этот закон позволит украинцам пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по украинским тарифам, без дополнительных расходов.
Однако решения Евросоюза по этому вопросу пока нет.
7 апреля сообщалось, что французский оператор Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансировании поставок пользовательских комплектов связи для Украины и возможных запусков новых спутников. Отмечается, что проект может стать альтернативой американской системе связи Starlink в случае ее отключения.