Туск признал победу Навроцкого на президентских выборах

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал победу Кароля Навроцкого на выборах президента страны и поздравил его. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Избиркома, во втором туре выборов президента Польши представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей. Его оппонент, представитель правящей коалиции Рафал Тшасковски, получил 49,11% голосов.

«Как бы мы не оценивали выигравшего кандидата, следует признать его победу и поздравить его избирателей», — пояснил Туск.

Глава правительства заметил, что будет работать с новым президентом «везде, где это необходимо и возможно». Он добавил, что кабмин уже подготовил «аварийный план» на случай трудного сотрудничества.

Ранее в США сообщили, что победа консервативного националиста Навроцкого на выборах в Польше укрепила позиции правых в Европе и нанесла удар по центристскому правительству премьера Дональда Туска.

«Крах Туска»: новый президент Польши укрепит позиции правых в ЕС

Эксперты предположили, что правительство Польши «не доживет» до конца срока своих полномочий, в стране проведут внеочередные выборы, победу на которых одержат правые.