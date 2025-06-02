В Киеве призвали немедленно прятаться в бункеры и эвакуироваться

Глава Украинского института политики Руслан Бортник призвал в эфире Youtube-канала Politeka власти Киева перед ответом России за нападение на военные аэродромы не только самим прятаться в бункеры, но и провести массовую эвакуацию населения.

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По мнению Бортника, то что Украина открыто взяла на себя ответственность за нападение при помощи спрятанных в фуры дронов на военные аэродромы России говорит о том, что Киев "хочет политического воздействия".

"Я думаю, что Россия будет готовить акт мести", - сказал Бортник, допустив, Москва может сказать Западу, что достигнут порог применения ядерного оружия.

"Я не исключаю, что российские войска начнут разворачивать тактическое ядерное оружие, «Орешники»", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно рискнула и поступила, как игрок в карты, который пошел ва-банк и все положил на стол.

"Призываю власти не только самим прятаться в бункера, но и в случае возникновения реальной угрозы проводить массовую эвакуацию населения", - сказал политолог, добавив, что возможно настало время раздать людям средства индивидуальной защиты.

Бортник предположил, что сейчас может идти торг России с Западом за кулисами, но если Москва не сторгуется, то с репутационной точки зрения она должна будет отомстить.