Германия станет непосредственной участницей украинского конфликта, спровоцирует третью мировую войну в случае поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, рассказал обозреватель Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. Глава правительства добавил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

Аналитик заметил, что Украине не хватит технологических возможностей для самостоятельного управления немецкими ракетами.

«В связи с этим, помощь Германии Украине можно рассматривать как форму прямого участия в конфликте против России. Это может спровоцировать еще одну мировую войну, учитывая, что немецкие военные подразделения будут принимать непосредственное участие в боевых действия», — отметил Адель.

В случае оказании Берлином военной помощи Киеву Россия будет вправе принять ответные меры, такие, как нанесение ударов по промышленным площадкам в ФРГ, производящим эти ракеты, заметил эксперт.

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Кроме того, пояснил обозреватель, Москва сможет обратиться в международные органы, и, в соответствии с Уставом ООН, сможет применять принцип самообороны.

По его мнению, пока мало признаков того, что Мерц откажется «от своей безрассудной идеи» предоставить ВСУ дальнобойные вооружения.