Зеленский сделал неожиданное заявление о саммите НАТО

Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге.

Об этом он заявил президент страны Владимир Зеленский.

«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — подчеркнул Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

По его словам, обсуждаться будут вопросы инфраструктуры и результаты саммита для Украины.

На Западе обратились с призывом к НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражал обеспокоенность возможным срывом саммита из-за разногласий между США и Украиной по вопросу будущего членства страны в альянсе. Статус участия Украины до последнего момента остается неопределенным. Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге и соберет лидеров около 45 государств.