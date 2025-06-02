"Тактическая победа Путина": в США оценили переговоры в Стамбуле

Газета The New York Times вышла с материалом, в котором говорится, что переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой президента России Владимира Путина.

Авторы материала отмечают, что российскому лидеру "удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня".

Издание напоминает, что Украина и все поддерживающие ее западные страны настаивали на этом условии для начала переговоров.

Фидан рассказал, в какой атмосфере прошли стамбульские переговоры

Также в статье говорится, что не стоило ожидать, что на этих переговорах делегации представили бы условия урегулирования, которые устроили обе стороны.