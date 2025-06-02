В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Генсек ООН приветствует достигнутое в Турции соглашение между Россией и Украиной по обмену пленными. Об этом сообщили в офисе Антониу Гутерриша, пишет ТАСС.

В организации также рассчитывают, что переговоры в Стамбуле приведут к безусловному прекращению огня.

«Мы надеемся, что переговоры, завершившиеся в Стамбуле, приведут к полному, немедленному и безусловному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН», — уточнили в офисе.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.

По его словам, тема детей была центральной на переговорах с Украиной 2 июня. Мединский также подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.

В понедельник днем завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он длился больше часа. В МИД Турции итоги двустороннего контакта оценили фразой «прошли не негативно».