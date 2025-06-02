Зеленский утверждает, что Украину пригласили на саммит НАТО

Владимир Зеленский утверждает, что Украину позвали на саммит НАТО в Гааге в конце июня. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Поговорил с журналистами о результатах встречи в Стамбуле: предстоящий обмен и возвращение украинских детей, Вильнюсский саммит «Бухарестской девятки» и нордических стран и приглашение Украины на следующий саммит НАТО в Гааге», — отметил Зеленский.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что страны Североатлантического альянса более полугода потратили на подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область.

Спецпосланник президента США Кит Келлог согласился с позицией российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО ведёт прокси-войну с Россией.