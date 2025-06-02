Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в «конструктивной атмосфере», заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что стороны закрепили договоренности, которые были достигнуты в ходе первой встречи. Фидан добавил, что гуманитарный обмен расширяется, чтобы охватить новые категории и большее количество людей.

До этого главы российской и украинской делегаций в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала встречи переговорных групп.

После второго раунда переговоров Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня. По его словам, Киев в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.