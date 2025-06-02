Фидан рассказал, в какой атмосфере прошли стамбульские переговоры
Руководитель МИД Турции Хакан Фидан заявил, что состоявшиеся в Стамбуле переговоры России и Украины прошли в "конструктивной атмосфере".
Стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи, сказал Фидан.
Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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Переговоры во дворце Чираган длились около часа.