Президент Украины Владимир Зеленский назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами из-за их предложения о прекращении огня на 2-3 дня для обмена телами военными. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Зеленский подчеркнул, что не менял своей позиции о необходимости полного прекращения огня. Президент Украины утверждает, что российская сторона не видит такой возможности. Он подчеркнул, что Вашингтон должен немедленно направить новый пакет санкций на рассмотрение в сенат, вынудив Москву к прекращению огня.

Президент Украины добавил, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, «не того уровня человек», который не понимает специфики. Зеленский добавил, что командиры с обеих сторон регулярно обмениваются телами военных.

В офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.