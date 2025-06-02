Зеленский назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами

Владимир Зеленский назвал идиотами представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом пишет RT.

В понедельник, 2 июня, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия предложила Украине «конкретное прекращение огня на два-три дня», чтобы командиры могли спокойно собрать с поля боя тела своих солдат, а семьи, родные могли похоронить близких по-христиански.

Журналисты попросили украинского лидера прокомментировать эту инициативу российской стороны.

«Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — резко ответил Зеленский.

По его мнению, помощник президента РФ Владимир Мединский «не того уровня человек», он якобы не понимает специфики. Украинский лидер добавил, что командиры с обеих сторон регулярно обмениваются телами погибших.

«Очень хочется, чтобы наши американские партнеры решительными действиями направили пакет санкций в Сенат и дожали русских к прекращению огня сильными санкциями», — отметил Зеленский.

В офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле

Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что боевики ВСУ нарушили временное гуманитарное перемирие и обстреляли российских солдат во время сбора тел погибших на нейтральной полосе.