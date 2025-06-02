В офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.

Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы администрации украинского лидера.

«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь (...) Очень важны новые санкции сейчас», — заявил руководитель ОП.

Он выразил уверенность, что такие меры якобы помогут привести к миру в конфликте.

Зеленский отреагировал на предложение о временном прекращении огня

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».