СБ ООН проведет как минимум два заседания по Украине в июне

Совет Безопасности ООН в июне проведет, как ожидается, два заседания по ситуации на Украине. Об этом сообщила постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт на пресс-конференции, посвященной переходе председательства к этой стране в Совбезе в июне.

"Как вы знаете, когда поступает один запрос [на проведение заседания СБ ООН по Украине], то поступает и второй. Поэтому мы ожидаем как минимум два заседания по Украине", - сказала она.

Тема Украины не включена в повестку заседаний Совета Безопасности ООН, однако ежемесячно проводится не менее двух отдельных заседаний по этому вопросу. Эти заседания инициируются по запросам России и западных стран. Такой подход стал регулярной практикой, несмотря на отсутствие формальной заявки темы в графике Совбеза.