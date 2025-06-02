Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность к встрече с президентом Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским. Такое заявление сделали в понедельник, 2 июня, в Белом доме.

Вместе с тем администрация американского лидера отмечает, что тот «предпочитает, чтобы Россия и Украина вели двусторонние переговоры».

Напомним, второй раунд прямых переговоров делегаций из Москвы и Киева состоялся в понедельник, 2 июня. Стороны передали друг другу меморандумы, в которых содержатся в том числе условия прекращения огня.

Напомним, в документе, переданном Россией, представлены два варианта приостановки огня: первый подразумевает вывод вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонской областей, второй содержит пункты о запрете передислокации войск, окончании мобилизации и поставки военной помощи Украине.

Также в документе отражено требование международно-правового признания вхождения указанных территорий в состав России.

Кроме того, стороны договорились о масштабном обмене пленными. По словам помощника президента России Владимира Мединского, возглавляющего переговорную группу, общий потолок обмена составит не менее тысячи человек, но может быть выше.