На Украине уточнили обстоятельства встречи Мединского и Умерова

Встреча глав дипломатических делегаций Владимира Мединского и Рустама Умерова накануне переговоров в Стамбуле прошла при посредничестве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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Обстоятельства встречи уточнила в СНБО) Украины.

«Встреча состоялась в присутствии выступавшего посредником министра иностранных дел Турции Хакана Фидана», — говорится в публикации.

Какие темы обсуждались на встрече и каких результатов удалось достичь, не уточняется.

Мединский и Умеров говорили больше двух часов до переговоров делегаций

Ранее стало известно, что Мединский и Умеров накануне переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле провели двустороннюю встречу. В прессе сообщалось, что она длилась 2,5 часа и «предопределила эффективный ход дальнейших переговоров».