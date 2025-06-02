Серию книг уничтожили на Украине из-за упоминания Елены Зеленской

Власти Украины запретили серию книг известной американской писательницы Софи Ларк в связи с тем, что она позволила себе упомянуть Елену Зеленскую в нелестном свете, пишет обозреватель Манфред Маруда в статье для Junge Welt.

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По его данным, Ларк прославилась в США большими любовными романами об «умных героинях», которые она выпускает на книжный рынок большими сериями.

Харьковское издательство «Клуб семейного досуга» перевело на украинский язык серию из шести томов. После появления первого на прилавках было принято решение изъять его из продажи, уничтожить тираж — 30 тыс. экземпляров.

В издательстве отметили, что решение обусловлено чрезмерной романтизацией России в книгах писательницы.

Вместе с тем, пояснил автор статьи, вся мнимая романтизация заключается в изображении «русского мафиози» кровососущим монстром и упоминании монаха Григория Распутина.

Маруда предположил, что на самом деле причина кроется в другом — на страницах одной из книг Ларк появляется Елена Зеленская, которая желает покинуть Украину с тем, чтобы найти себя мужа на Западе.

Писательница объясняет желание первой леди тем, что «украинские мужчины грубы, а женщине на Украине не выжить».

Обозреватель констатировал, что Ларк вышла за рамки «художественной свободы», ей не следовало так отзываться о супруге украинского лидера.