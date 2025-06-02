Депутат Рады сравнил нашивку делегата от Украины с шевроном дивизии СС

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук указал на сходство шеврона одного из представителей киевских властей на российско-украинских переговорах в Стамбуле с эмблемой дивизии СС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал фотографию представителя украинской стороны. На ней изображен мужчина в военной форме. На рукаве кителя находится шеврон, представляющий собой две скрещенные гранаты белого цвета на черном фоне.

Похожая эмблема была у 36-й добровольческой пехотной дивизии СС. Она действовала на стороне гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны.

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Напомним, войска СС были признаны решением Нюрнбергского трибунала преступной организацией. Использование их символики запрещено.

При этом в Сети не раз появлялись фотографии украинских военных с неоднозначной символикой.