В Раде назвали неприемлемым одно условие России в ходе переговоров

Содержащееся в меморандуме об урегулировании конфликта предложение России о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из присоединенных в 2022 году регионов неприемлемо для Киева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

По словам Гончаренко, переданный Украине в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле меморандум состоит из трех частей, при этом в первой части содержится пункт о выводе ВСУ из четырех регионов.

«Этот меморандум в таком виде неприемлем и не может быть выполнен», — высказался политик.

При этом политик указал на необходимость работать с двумя другими частями российского меморандума и назвал их «вполне приемлемыми».

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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал срок ответа на российский меморандум. По его словам, Киеву необходимо скоординировать дальнейшие шаги.