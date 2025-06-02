Зеленский сделал заявление о переговорах в Стамбуле во время встречи с Науседой

Никаких содержательных сигналов о завершении украинского конфликта по итогам встречи в Стамбуле нет.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, публикация размещена в Telegram-канале политика.

«Важно усиливать нашу оборону, особенно инвестировать в украинское производство. Именно это является основой мирных переговоров», — рассказал он об итогах встречи европейскому лидеру.

По его словам, лидеры обсудили европейскую интеграцию Украины, а также скоординировали дипломатические шаги для ее осуществления.

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией в Стамбуле

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о братских отношениях с Польшей и Литвой. По его словам, странам необходимо «держаться вместе до победы».