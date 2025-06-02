В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера

Полиция Лондона задержала четвертого подозреваемого в рамках расследования дела о поджоге дома премьер-министра страны Кира Стармера и еще двух объектов, связанных с политиком.

Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"48-летний мужчина был задержан в понедельник, 2 июня, в лондонском аэропорту Станстед", - отмечается в заявлении.

Изначально мужчина, имя которого не называется, "был остановлен сотрудниками полиции" в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом 2000 года, а затем "задержан по подозрению в заговоре с целью поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь". Мужчина был доставлен в полицейский участок.

Ранее полиция уже задержала в связи с поджогами трех человек. Это два гражданина Украины, 21-летний Роман Лавринович и 34-летний Петр Починок, а также 26-летний гражданин Румынии, выходец с Украины Станислав Карпюк. Им предъявлены обвинения в сговоре "с целью повреждения имущества, принадлежащего другому лицу", а также в "намерении повредить имущество и подвергнуть опасности жизнь другого лица".

Они подозреваются в причастности к поджогу не только двери частного дома Стармера в районе Кентиш-таун на севере Лондона, но и старого автомобиля главы правительства, а также квартиры в районе Ислингтон, которая принадлежала нынешнему премьер-министру с 1991 по 1997 год.

Перечисленные инциденты произошли в период с 8 по 12 мая. Стармер после победы лейбористов на парламентских выборах в июле 2024 года переехал вместе с женой и детьми в резиденцию на Даунинг-стрит.

Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил всех трех задержанных под стражей. Рассмотрение их дела запланировано на 6 июня и пройдет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.