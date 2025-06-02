Иран подготовил отрицательный ответ на предложение США о ядерной сделке

Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный Соединенными Штатами через посредничество Омана, из-за несогласия с условиями.

О намерении отклонить американское предложение по урегулированию многолетнего ядерного спора заявил неназванный иранский дипломат, сообщает Reuters. Дипломат пояснил, что документ не отвечает интересам Ирана и не предполагает смягчения требований Вашингтона по вопросу обогащения урана.

Вашингтон предложил новый вариант договора, который был передан Тегерану министром иностранных дел Омана во время его визита в иранскую столицу. Иранскую сторону не устраивает, что США настаивают на полном отказе от обогащения урана и экспорте всех запасов высокообогащенного урана за границу.

Тегеран требует немедленной отмены всех ограничений, оказывающих влияние на нефтяную экономику страны, тогда как США настаивают на их снятии поэтапно. При этом Иран готов пойти на некоторые ограничения при условии получения твердых гарантий невозврата Вашингтона к прежнему курсу.

Дипломат отметил, что иранский переговорный комитет под руководством аятоллы Али Хаменеи пришел к выводу, что американское предложение «полностью одностороннее» и не соответствует интересам страны. Официальный ответ будет передан в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ предупредили о вероятности нападения США на Иран в ближайшие недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о приостановке всех санкций против Ирана. Кампания президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран была приостановлена. Вашингтон отправил Тегерану подробное предложение по ядерной программе через министра иностранных дел Омана.