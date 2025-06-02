Стало известно, о чем украинская делегация попросила российскую в Стамбуле

Делегация Украины в ходе переговоров в Стамбуле, по данным телеканала TRT Haber, запросила "встречу на уровне лидеров к концу июня".

Похожий запрос со стороны Украины был озвучен и в ходе первого раунда переговоров, состоявшегося 16 мая.

Названо место проведения третьего раунда переговоров России и Украины

Переговоры во дворце Чираган длились около часа. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.