Решение Трампа распространить теорию о казни Байдена в 2020 году объяснили

Решение президента США Дональда Трампа распространить в соцсетях теорию об убийстве Джо Байдена является «троллингом» в адрес бывшего главы государства. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Трамп репостнул в своей социальной сети Truth Social необоснованное утверждение о том, что его предшественник Джо Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами. В оригинальном посте, сделанном анонимным пользователем, который часто распространяет различные диковинные утверждения и теории заговора, говорилось, что Байдена заменили «клоны, двойники» и «роботизированные бездушные безмозглые существа». Трамп опубликовал ссылку на пост для своих почти 10 миллионов подписчиков без добавления какого-либо контекста или объяснения.

Данный поступок Трампа – это политический троллинг Байдена и попытка ослабить имидж Демпартии США. Трамп хотел показать, что его предшественник в реальности не управлял страной, что этим занималось окружение Байдена и бюрократия Демпартии, что Байден был всего лишь марионеткой в их руках, а не реальным лидером страны. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о влиянии решения Трампа сделать репост теории об «убийстве» Байдена на репутацию действующего американского лидера.

«Если бы такой поступок совершил любой другой политик, то это отразилось бы на его репутации, такой поступок его бы просто «похоронил». Но в случае с Трампом это не так. Как показывает практика, подобные действия лишь увеличивают его политический рейтинг в глазах сторонников республиканцев», - отметил эксперт.

Экс-врач Белого дома ранее рассказал о болезни Байдена.