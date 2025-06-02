Бербок избрали на пост председателя 80-й сессии ГА ООН

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за назначение экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа, передает корреспондент ТАСС.

Бербок была единственным кандидатом на эту должность. 18 марта стало известно о планах кабмина Германии выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025-2026 годы. При этом ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть кандидатуру Хельги Шмидт - бывшего генсека ОБСЕ и профессионального дипломата.

Позднее журнал Spiegel сообщил, что назначение Бербок вызвало недовольство в германском внешнеполитическом ведомстве. В частности, немецкие дипломаты боятся, что назначение Бербок будет стоить Германии голосов прежде всего стран глобального Юга из-за ее, с одной стороны, антироссийской, с другой - произраильской риторики. Такой шаг, по мнению ряда дипломатов, ставит под угрозу срыва усилий избрание Германии в Совет Безопасности ООН.

В середине мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение Берлина о выдвижении Бербок является плевком в адрес всемирной организации. Полянский тогда напомнил, что именно экс-глава МИД ФРГ рекомендовала не приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе представителей России и Белоруссии, а также открыто заявляла, "что гордится своим дедом, служившим в СС".

80-я сессия ГА ООН начнется в сентябре.