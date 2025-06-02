Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на прошедших сегодня переговорах с Россией в Стамбуле стороны договорились провести новый обмен военнопленными. Его слова приводит «Страна.ua».

Умеров уточнил, что РФ и Украина договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

«А также телами военных по формуле "6000 на 6000"», — добавил он, отметив, РФ не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров стран.

Кроме того Умеров подтвердил, что российская делегация передала Украине свой меморандум об условиях завершения войны. Киев взял неделю на его изучение, после чего определится с дальнейшими шагами, указал он.

Умеров уклонился от ответа на вопрос о терактах

Также Умеров заявил, что украинская делегация предложила РФ провести еще одну встречу до конца июня.

Напомним, что Россия и Украина провели второй раунд переговоров сегодня, 2 июня, во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась меньше часа. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».