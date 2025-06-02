Умеров уклонился от ответа на вопрос о терактах

Министр обороны Украины Рустем Умеров уклонился от ответа на вопросы российских журналистов. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

Журналисты заметили, что глава ведомства сделал заявление по итогам переговоров с российской делегацией на английском языке, говорил очень тихо.

«Вот так проходит пресс-конференция лидера украинской делегации. Близко подходить, видимо, боится, говорит что-то издалека», — пояснил корр «Известий» Виктор Синеок.

Кроме того, Умеров полностью игнорировал вопросы корреспондентов.

«Я несколько раз выкрикнул им [представителям Украины] вопросы. Готовы ли они выразить соболезнования насчёт погибших гражданских и детей после атаки», — рассказал корр RT Игорь Жданов.

Стало известно о странном поступке Умерова в Стамбуле

Ранее сообщалось, что делегации России и Украины ушли на обед после окончания встречи.