Из музея в Париже украли восковую фигуру Макрона

Скульптура президента Франции Эмманюэля Макрона была украдена из музея Гревен - крупнейшего во Франции музея восковых фигур. Об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на источник.

По предварительным данным, рано утром две женщины и мужчина, переодевшись в сотрудников музея, забрали фигуру и вынесли ее из здания через аварийный выход, завернув ее в плед. Позже неизвестный мужчина связался по телефону с музеем и, представившись активистом международной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной), взял на себя ответственность за содеянное. Руководство музея немедленно сообщило о краже в полицию. По информации Franceinfo, стоимость скульптуры составляет порядка €40 тыс.

Это не первый подобный случай для музея. В 1980 году группа байкеров, недовольных введением нового налога на двухколесный транспорт, украла фигуру президента республики (1974-1981 годы) Валери Жискар д'Эстена, в 1993 году неизвестные украли из зала фигуру занимавшего в то время пост мэра Парижа будущего президента Франции (1995-2007 годы) Жака Ширака.