Журналисты устроили давку перед выступлением делегаций РФ и Украины

Давка началась перед выступлением делегаций РФ и Украины после переговоров. Толпы репортеров прибежали на место, где пройдет пресс-подход, завидев министра обороны Рустема Умерова.

Глава украинской делегации сделал короткое заявление, коснувшись вопросов обменов между странами. Отвечать на вопросы об украинских атаках на российские регионы он не стал.

Украинских журналистов на пресс-подход нашей делегации пустят, в то время как российских репортеров на подход делегации Украины не пропускают, передает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова. Ожидается, что делегация РФ выступит после украинской.

Ранее источник «Звезды» сообщил, что на переговорах подробно обсуждались вопросы гуманитарных инициатив. Встреча продлилась около часа.