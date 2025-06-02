Умеров в Стамбуле не стал отвечать на вопрос об атаках на территории России

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле, не стал отвечать на вопрос об атаках на территории России. Министр, выступая с заявлением, говорил на английском языке и очень тихо, отметил корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Я несколько раз выкрикнул им вопросы. Готовы ли они выразить соболезнования о погибших гражданских и детей после атаки», — рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

Переговоры в Стамбуле между представителями России и Украины завершились. По данным корреспондента RT Константина Придыбайло, они проходили на русском языке.

Украинская делегация при этом предоставила документы по решению конфликта на украинском и английском языках.