Ворона утащила перекус журналистов, собравшихся на переговорах в Стамбуле

Ворона подкралась к съемочной группе журналистов, приехавших ко дворцу Чираган в Стамбуле, где проходят консультации РФ и Украины, и украла их еду. Кадры публикует в понедельник, 2 июня, телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что журналисты пытались помешать птице, однако вороне все же удалось схватить пачку орехов и быстро ее утащить.

Ранее очевидцы засняли в Стамбуле чайку, мяукавшую около автомата с кошачьим кормом. Отмечается, что чайки любят воровать еду у других животных.

Еще одну чайку, воровавшую еду у моржей, приручили в Московском зоопарке. Самец серебристой чайки Педро начал воровать рыбу у моржей во время тренировок, из-за чего они стали бояться его. Зоологи решили приручить птицу, приучив ее получать еду отдельно. Позже Педро начал приводить подругу и забирать часть рыбы с ней.

В природе существует много птиц с причудливым поведением. Орнитолог, сотрудник координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова рассказала о забавных и странных привычках пернатых.