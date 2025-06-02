В Берлине прокомментировали атаки ВСУ в Мурманской области

Берлин ничего не знал о планах ВСУ атаковать Мурманскую, Иркутскую и другие области России. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

Напомним, что 1 июня ВСУ совершили атаку с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных объектах в последних трех регионах удалось отразить все атаки. В Мурманской и Иркутской областях в результате удара загорелось несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

«Правительство Германии не было проинформировано об этом, и в этом и нет необходимости, потому что Украина имеет право защищаться», — ответил Корнелиус на соответствующий вопрос.

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При этом он добавил, что в Берлине не считают, что Киев был обязан это сделать. Также Корнелиус указал, что не знает, повлияют ли произошедшие атаки на переговорные позиции сторон.