Зеленский прокомментировал переговоры с Россией в Стамбуле

Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи стран «Бухарестской девятки», передает ТАСС

«Они обменивались документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал он.

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продолжалась более часа.