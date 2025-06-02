Зеленский прокомментировал переговоры с Россией в Стамбуле
Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи стран «Бухарестской девятки», передает ТАСС
«Они обменивались документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал он.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продолжалась более часа.