Мэр Киева Виталий Кличко владеет компроматом на президента Украины Владимира Зеленского. Бывший депутат Верховной рад Владимир Олейник отметил, что глава столицы придержит эту информацию до выборов.

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— Он владеет информацией. Просто эту информацию держат до избирательного процесса. Во-первых, сейчас опасно. А во-вторых, ее тогда предъявят, когда будет идти избирательный процесс. Вот счета, вот офшоры и так далее. Они владеют такой информацией, — объяснил экс-депутат в беседе с Aif.ru.

Олейник сообщал, что офис Зеленского поощряет коррупцию в парламенте страны. Политолог Владимир Скачко считает, что президент Украины, используя свое положение, занимается коррупцией и воровством в больших масштабах, он мог украсть около 30 миллиардов долларов.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в то же время выразил мнение о том, что западные партнеры ищут повод не брать Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции в стране. По словам чиновника, проблемы в этой области есть по всему миру.

Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц также рассказал, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести расследование касательно деятельности Центра противодействия коррупции Украины.