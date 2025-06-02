Экс депутат Рады Олейник: У Кличко есть компромат на Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко владеет компроматом на президента Украины Владимира Зеленского. Бывший депутат Верховной рад Владимир Олейник отметил, что глава столицы придержит эту информацию до выборов.
— Он владеет информацией. Просто эту информацию держат до избирательного процесса. Во-первых, сейчас опасно. А во-вторых, ее тогда предъявят, когда будет идти избирательный процесс. Вот счета, вот офшоры и так далее. Они владеют такой информацией, — объяснил экс-депутат в беседе с Aif.ru.
Олейник сообщал, что офис Зеленского поощряет коррупцию в парламенте страны. Политолог Владимир Скачко считает, что президент Украины, используя свое положение, занимается коррупцией и воровством в больших масштабах, он мог украсть около 30 миллиардов долларов.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в то же время выразил мнение о том, что западные партнеры ищут повод не брать Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции в стране. По словам чиновника, проблемы в этой области есть по всему миру.
Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц также рассказал, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести расследование касательно деятельности Центра противодействия коррупции Украины.