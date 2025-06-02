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Зеленский назвал цель операции «Паутина»

Целью атаки дронов на объекты в Сибири и других регионах была попытка заставить Россию почувствовать потери. Задачу операции «Паутина» назвал президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления публикует в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — заявил Зеленский.

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Ученые встревожены «леденящим предупреждением» в Швейцарии

Сход ледника Свисс-Берч в Швейцарии служит «леденящим душу предупреждением» о растущих опасностях для людей, которые живут в близости от скоплений льда. Как сообщает Science Alert, об этом заявили специалисты, прокомментировавшие бедствие.

Напомним, что обрушение произошло 28 мая. Лед почти полностью уничтожил деревню Блаттен — из нее эвакуировали 300 человек. Один житель числится пропавшим без вести.

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Сторонник Евромайдана: что известно о владельце фур с дронами ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в России разыскивают 37-летнего уроженца Донецка, который может быть причастен к атаке украинских беспилотников на военные аэродромы. По данным SHOT, фуры, из которых вылетели дроны, были зарегистрированы на этого человека.

По информации SHOT, разыскиваемый мужчина был сторонником Евромайдана, в его соцсетях опубликованы соответствующие посты. Как давно он находился в России, канал не уточняет.

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Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

© Соцсети

Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой атаки по российским аэродромам. Детали раскрывает Baza в своем Telegram-канале.

Один из водителей — 55-летний житель Челябинска. Он рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артем. Недавно ему пришел заказ от бизнесмена из Мурманской области, который просил организовать доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области. Во время поездки неизвестный давал указания, где и в какое время нужно останавливаться. Последним заданием была остановка у заправки недалеко от военного аэродрома.

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Сыновья российского миллиардера расстреляли мужчину в центре города

В Оренбурге сыновья местного миллиардера устроили перестрелку в центре города, в результате которой был ранен владелец фитнес-центра. Предварительной причиной конфликта, по данным «Базы», стала измена девушки.

По информации источника, трое братьев открыли огонь из травматического оружия после конфликта с мужчиной в ресторане. Сначала произошла словесная перепалка, переросшая в драку, а затем, выйдя на улицу, братья достали оружие и выстрелили в оппонента, после чего избили его.

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Новый лидер Польши засветился в пикантных скандалах

Кароль Навроцкий – это не только новоизбранный президент Польши и кандидат, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость». Его называют футбольным хулиганом и даже сутенёром со связями в преступном мире. Он был замешан в целом ряде скандалов, которые шлейфом тянутся за ним до сих пор, даже уже после избрания главой Польши.

Ещё примерно полгода назад имя Кароля Навроцкого было не так известно широкой публике. В преддверии президентской гонки он публиковал видеоролики, на которых запечатлён то на стрельбище, то на боксёрском ринге. Так создавался для избирателей образ Навроцкого как крутого парня. Но фоном служили грандиозные скандалы.

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В Киеве рассказали о секретных допсоглашениях по ресурсной сделке с США

Кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с Соединенными Штатами по ресурсной сделке, сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

«По факту по нашему запросу Минэкономики и их агентство отказались предоставлять два дополнительных соглашения. Те переслали на свое агентство, а там сказали, что это "коммерческая тайна"», — поделился подробностями нардеп.

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Катя Лель раскрыла новые обстоятельства исчезновения бывшего мужа

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. Сообщалось, что бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа сети.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" Катя Лель рассказала обстоятельства исчезновения бывшего супруга. Певица сообщила, что Игорь Кузнецов отправился во Францию буквально на день по делам, но в какой-то момент что-то пошло не так.

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СМИ сообщили о скором снижении ключевой ставки в России

Руководство Центробанка (ЦБ) понизит ключевую ставку на июньском заседании совета директоров с нынешнего рекордно высокого уровня в 21 процент годовых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трех российских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Ключевая ставка в России держится на вышеуказанном уровне с конца октября 2024 года. С тех пор руководство регулятора несколько раз оставляло планку без изменений на фоне растущей инфляции и сохранения напряженности на внутреннем рынке труда. На ближайшем заседании совет директоров с большой долей вероятности ослабит денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения национальной экономики, утверждают собеседники агентства.

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Мирра Андреева заявила, что ненавидит Касаткину, сменившую гражданство

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») над Дарьей Касаткиной, сменившей гражданство с российского на австралийское, призналась, что ненавидит играть против нее.

«Мы много тренируемся вместе, и даже тренировки — пытка для меня. Мой тренер говорит, что я должна тренироваться с людьми, которые мне не нравятся. Я много тренировалась с ней, потому что ненавижу ее. Шучу, конечно же. Дарья — замечательный человек и отличный игрок», — заявила Андреева в интервью на корте.

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