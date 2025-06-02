В Стамбуле завершились переговоры Москвы и Киева

Во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Встреча стартовала позже запланированного, около 15 часов по московскому времени.

Стало известно, почему Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Ранее Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Киева вариант меморандума об урегулировании конфликта. Как отмечается, свой вариант меморандума Россия публиковать не станет.