В Киеве рассказали о секретных допсоглашениях по ресурсной сделке с США

Кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с Соединенными Штатами по ресурсной сделке, сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

«По факту по нашему запросу Минэкономики и их агентство отказались предоставлять два дополнительных соглашения. Те переслали на свое агентство, а там сказали, что это "коммерческая тайна"», — поделился подробностями нардеп.

Что именно регулируют два дополнительных соглашения с Вашингтоном, не уточняется.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил нежелание Киева заключать мир с Москвой. Он заявил, что американский лидер Дональд Трамп не может подтолкнуть страну к заключению невыгодной сделки, которую, с его точки зрения, Российская Федерация не будет соблюдать.

30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение по природным ресурсам. Вашингтон также получит доступ к инвестпроектам по разработке недр на территории бывшей советской республики, в том числе таких как алюминий, графит, нефть и природный газ.