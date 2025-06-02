Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Российская Федерация хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих», — поделился своей точкой зрения экс-дипломат.

Британское правительство сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году. В документ войдут рекомендации по политике в оборонной сфере. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году, после начала конфликта на Украине его пересмотрели.

Рекомендации коснутся вопросов внешней и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации армии, а также ядерной доктрины.

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Новая стратегия закрепит объявленный британским премьером план увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до 3% от валового внутреннего продукта, однако пока не закрепляет данную цель конкретными обещаниями.