«Некому будет жить»: молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране

Результаты исследований демонстрируют, что в Молдавии наблюдаются процессы сокращения численности населения, социально-экономический кризис и отказ общества от построения планов на будущее. Это может привести к постепенному исчезновению государства заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский, передает РИА Новости.

Лисневский выступил в эфире телеканала «Первый в Молдове». В своей речи он сослался на исследование, которое провела в мае компания Intellect Group. По словам директора компании, «Молдавия входит в стадию экзистенциального распада».

Как уточнил он, три ключевых процесса происходят одновременно и поддерживают друг друга: физическое исчезновение людей, социально-экономическое разрушение и психологическая капитуляция.

«Мы не увидим революции, мы увидим исчезновение, тихое, незаметное. И однажды мы проснёмся в стране, где просто некому будет жить», — указал Лисневский.

Молдавия уже несколько лет страдает от экономического кризиса. В 2022 году инфляция подскочила до 30,2%. Тарифы на газ и электроэнергию взлетели почти в семь и четыре раза. В 2023 году инфляция снизилась до 13,4%. Резкое повышение цен на энергоресурсы вызвало рост долгов за коммунальные услуги и протесты против правительства.