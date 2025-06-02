Новый лидер Польши засветился в пикантных скандалах

Кароль Навроцкий – это не только новоизбранный президент Польши и кандидат, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость». Его называют футбольным хулиганом и даже сутенёром со связями в преступном мире. Он был замешан в целом ряде скандалов, которые шлейфом тянутся за ним до сих пор, даже уже после избрания главой Польши.

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Ещё примерно полгода назад имя Кароля Навроцкого было не так известно широкой публике. В преддверии президентской гонки он публиковал видеоролики, на которых запечатлён то на стрельбище, то на боксёрском ринге. Так создавался для избирателей образ Навроцкого как крутого парня. Но фоном служили грандиозные скандалы.

В течение последних двух недель Навроцкий яростно отрицал утверждения о том, что у него есть связи в преступном мире, и что он нанимал проституток, чтобы они выдавали себя за гостей роскошного отеля.

Однако его предвыборная команда была вынуждена признать, что новый польский лидер действительно участвовал в массовой драке с применением кулаков между соперничающими футбольными хулиганами в 2009 году.

Говорят, что Навроцкий был настолько предан футбольному клубу «Челси», что однажды даже сделал себе татуировку с логотипом клуба на груди. Он также был ярым болельщиком местной команды «Лехия» из Гданьска.

Боксер-любитель, столкнувшись с сообщениями о драке, заявил: «Вся моя спортивная деятельность основывалась на силе моего сердца, силе моих мышц, моих кулаков». Казалось бы, ничего такого.

Однако ещё одним сомнительным поступком для политика стало то, что в прошлом году Навроцкий был сфотографирован с другим сторонником «Лехии» – Патриком Масиаком, – который отсидел в тюрьме за похищение женщины.

Боец смешанных боевых искусств Масиак также сталкивается с дополнительными судебными разбирательствами по обвинению в участии в организованной преступной группировке и сутенёрстве.

Журналист-расследователь новостного сайта Wirtualna Polska Шимон Ядчак заявил, что эти обвинения никто не снимал, и Навроцкий не отрицает своего знакомства с Масиаком.

Масла в огонь подлил местный новостной сайт Onet, опубликовавший расследование, в котором Навроцкий обвинялся в ведении двойной жизни и сутенёрстве, одновременно работая охранником в Гранд-отеле недалеко от Гданьска.

Он опроверг эту информацию и заявил, что подаст в суд на сайт. Однако вместо того, чтобы использовать 24-часовой судебный процесс, предназначенный для быстрого опровержения выдвинутого утверждения, Навроцкий выбрал стандартное дело о клевете, рассмотрение которого может занять годы.

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Сообщается также, что Навроцкий получил квартиру от пожилого инвалида по имени Ежи в обмен на обещание, что этот самый Ежи будет получать уход до конца своей жизни.

Однако на самом деле выяснилось, что первоначальный владелец квартиры проживал в государственном доме престарелых без какой-либо помощи со стороны избранного президента Польши.

Объяснения Навроцкого этих «тёмных пятен» его биографии вызвали вопросы о его прозрачности и надёжности. После того, как разразился скандал, он пожертвовал квартиру благотворительной организации.