Эксперт объяснил, зачем Трамп обращается к теориям заговора

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп использует теории заговора о своем предшественнике Джо Байдене в рамках противостояния республиканцев и демократов. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

Ранее Трамп сделал в своем аккаунте репост публикации, посвященной теории заговора о Байдене. В этой публикации утверждалось, что Байдена с 2020 года заменяли клоны и роботы.

Незадолго до этого Трамп заявил, что чиновники администрации Байдена подписывали документы вместо него, используя автоперо - механическое устройство для тиражирования подписей. По мнению Трампа, окружение экс-президента могло воспользоваться ухудшением его когнитивных способностей.

Дудаков назвал историю с роботами «абсолютно безумной», но отметил, что она позволяет Трампу в очередной раз запустить дискуссию о плохом управлении Америкой при Байдене. Этой же цели служат заявления об автопере.

«Трамп снова привлекает внимание к этой теме, тем более она политически очень токсична для демократов», - отметил эксперт.

Дудаков добавил, что администрация Трампа может перекладывать на Байдена ответственность за проблемы, которые есть в США сейчас, высмеивая его президентство.