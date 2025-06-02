Турция рассчитывает на результативность российско-украинских переговоров, которые проходят 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан перед началом встречи, на которой он так же присутствует, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара готова сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта.

Министр добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по вопросу кризиса на Украине.

Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. К обсуждению присоединился Фидан. В ходе встречи делегации Украины и России обсудят предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. Как сообщало агентство Reuters, меморандум Киева предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. «Газета.Ru» ведет хронику событий.