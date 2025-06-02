Экс-советник главы ДНР Александр Казаков высказал мнение, что Киев может пойти на более страшные провокации, чем удары по аэродромам дронами из фур, которые произошли накануне.

"У них в запасе есть гораздо более страшные вещи. Давайте не будем об этом забывать", - отметил он в эфире "Радио КП".

Казаков напомнил, что многие эксперты предупреждали, что украинское руководство перед переговорами пойдет на любые провокации и они могут быть "совершенно страшными".

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Эксперт допустил, что это могут быть не только отравление канализации и питьевой воды, но даже подрывы АЭС или массовые теракты с большим количеством жертв.

"К сожалению, арсенал большой до тех пор, пока это гнездо террористическое не будет уничтожено, в буквальном смысле этого слова, выжжено", - считает бывший советник главы ДНР.

Он добавил, что атака на аэродромы является еще "лайтовым вариантом", потому что пострадало железо, а не люди.