«Крах Туска»: новый президент Польши укрепит позиции правых в ЕС

Консервативный националист Кароль Навроцкий выиграл выборы президента Польши, еще больше укрепив позиции правых в Европе и нанеся удар по центристскому правительству премьера Дональда Туска. Об этом рассказала газета The Washington Post.

Навроцкий, историк, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость», одержал победу над либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским с результатом 50,89 процента против 49,11 процента голосов.

The Washington Post отмечает, что 42-летний Навроцкий ранее возглавлял Институт национальной памяти Польши - историческую исследовательскую организацию, и почти не имеет политического опыта.

Выборы в Польше привлекли международное внимание как иллюстрация столкновения идеологий, отражающего более широкие тенденции на мировой арене. Это особенно важно в то время, когда между Европой и США президента Дональда Трампа растет раскол, подчеркивает WP.

В мае Трамп пригласил Навроцкого в Овальный кабинет. А за несколько дней до выборов министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала поляков избрать Навроцкого, заявив, что тот будет работать вместе с Трампом.

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Во время первого тура выборов 18 мая Тшасковский получил большинство голосов - но с маленьким отрывом. Тогда он обогнал Навроцкого с результатом в 31,4 процента против 29,5 процента. Высокие результаты кандидатов от других правых партий стали знаком, что Навроцкий сможет победить во втором туре.

Правительством Польши в основном руководят парламент и премьер-министр. Президент играет более церемониальную роль, но он может накладывать вето на законы и влиять на внешнюю политику.

Аналитики, опрошенные The Washington Post, объяснили победу Навроцкого разочарованием поляков в правительстве Туска. По словам одного из экспертов, настроения в стране сейчас «не очень хорошие».

Центристская коалиция Туска пришла к власти в 2023 году. Но консерватор Анджей Дуда, связанный с «Правом и справедливостью», остался президентом и помешал реализации большей части повестки Туска.

Навроцкий, как и Туск, критикует политику России по Украине. Однако Навроцкий также пообещал противостоять членству Украины в НАТО и критиковал политику ЕС. Кроме того, недавно он по примеру Трампа назвал Украину недостаточно благодарной за польскую помощь.

По версии The Washington Post, выборы выявили раскол поколений. Многие разочарованные молодые поляки отвергли обоих основных кандидатов в первом туре в пользу крайне левых и крайне правых партий.

По мнению опрошенных газетой экспертов, победа Навроцкого может означать крах правительства Туска и усиление европейских крайне правых. Правительство Польши, вероятно, «не доживет» до конца срока своих полномочий и в стране проведут внеочередные выборы, победу на которых одержат правые.