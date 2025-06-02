Жители ведущих стран мира стали хуже относиться к США после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа и введения им импортных пошлин. Доля тех, кто положительно относится к Китаю, находится на максимальном уровне за последние пять лет, пишет портал Axios со ссылкой на исследование компании Morning Consult.

Компания ежедневно проводит опросы порядка 5 тыс. человек в 41 стране мира, в том числе в Бразилии, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Южной Корее и других.

Данные за последние полтора года показывают, что хотя после победы Трампа на выборах отношение к США улучшалось, после его инаугурации наблюдался последовательный быстрый спад рейтинга. Рейтинг определяется как разница между долями респондентов, относящихся положительно и негативно к той или иной стране, поэтому отрицательный показатель означает, что большинство респондентов относятся к стране негативно.

Трамп оказался недоволен Путиным

К маю рейтинг США оказался отрицательным. Он выравнялся после того, как Вашингтон и Пекин договорились временно отменить взаимные пошлины и провести переговоры, но после того, как Трамп на прошлой неделе обвинил Китай в нарушении сделки, рейтинг снова оказался в "красной зоне".

Напротив, отношение к Китаю непрерывно улучшалось с июля 2024 года. В январе рейтинг стал положительным впервые за пять лет и, по состоянию на 30 мая, достигает 8,8 пунктов против -1,5 у США.

"С января 2025 года в подавляющем большинстве стран одновременно фиксируется ухудшение отношения к Соединенным Штатам и улучшение восприятия Китая. Только в России отношение к Америке значительно улучшилось. <…> По мере того как восприятие США ухудшается, торговые и инвестиционные возможности для американских компаний также могут сократиться, поскольку потребители избегают продуктов и рабочих мест, которые они предоставляют", - отметил аналитик компании Джейсон МакМанн.

Портал обращает внимание, что рейтинг Китая оставался негативным с октября 2020 года. Наиболее быстрыми темпами он улучшался после объявления Трампом 2 марта пошлин на импорт из большинства стран, что американский президент назвал "днем освобождения". "Репутационный ущерб, нанесенный "днем освобождения", поставил точку в этом [улучшении восприятия Китая и ухудшении имиджа США]", - цитирует портал доклад Morning Consult.