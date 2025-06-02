Встреча во дворце: как проходит второй раунд переговоров РФ и Украины

Газета.Ru
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский покидает гостиницу в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский покидает гостиницу в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Дворец Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Дворец Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

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Катеры полиции и береговой охраны у дворца Чираган в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Катеры полиции и береговой охраны у дворца Чираган в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Александр Рюмин/ТАСС
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

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Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский покидает гостиницу в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
10/13
Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский покидает гостиницу в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Патрульный катер полиции у дворца Чираган в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
11/13
Патрульный катер полиции у дворца Чираган в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Александр Рюмин/ТАСС
Журналист у дворца Чираган в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
12/13
Журналист у дворца Чираган в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Александр Рюмин/ТАСС
Рабочий моет окно дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года
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Рабочий моет окно дворца Чираган в Стамбуле в день переговоров между Россией и Украиной, 2 июня 2025 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская и украинская делегации уже прибыли к дворцу Чираган, где пройдет второй раунд переговоров. Сначала со вступительным словом выступит глава МИД Турции Хакан Фидан, а затем начнется беседа по условиям завершения конфликта. Стороны должны обсудить меморандумы друг друга.

По данным Reuters, Украина хочет добиться полного прекращения огня, обмена пленными по формуле «все на все», получить гарантии безопасности от западных стран, отказаться от нейтрального статуса, получить замороженные российские активы для восстановления страны.

Кроме этого, Киев против возможного официального признания за Россией территорий, которые сейчас контролирует Москва. При этом они допускают постепенное снятие антироссийских санкций.

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