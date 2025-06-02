Встреча во дворце: как проходит второй раунд переговоров РФ и Украины

Российская и украинская делегации уже прибыли к дворцу Чираган, где пройдет второй раунд переговоров. Сначала со вступительным словом выступит глава МИД Турции Хакан Фидан, а затем начнется беседа по условиям завершения конфликта. Стороны должны обсудить меморандумы друг друга.

По данным Reuters, Украина хочет добиться полного прекращения огня, обмена пленными по формуле «все на все», получить гарантии безопасности от западных стран, отказаться от нейтрального статуса, получить замороженные российские активы для восстановления страны.

Кроме этого, Киев против возможного официального признания за Россией территорий, которые сейчас контролирует Москва. При этом они допускают постепенное снятие антироссийских санкций.