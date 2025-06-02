Польша во втором туре президентских выборов в воскресенье решила всё-таки остановиться на Кароле Навроцком. Консерватор, поддерживаемый партией «Право и справедливость» (ПиС), будет формировать как внутреннюю, так и внешнюю политику по-своему, не в одну струю с правительством Дональда Туска, который представляет либеральную «Гражданскую платформу». Навроцкий официально вступит в должность 6 августа. С этого момента и начнётся построение нового польского курса. Хотя новым его назвать язык с трудом поворачивается.

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Навроцкий – 42-летний историк, у которого до начала кампании не было никакого политического опыта, и который даже не был членом какой-либо партии, пока его под своим крылом не приютила консервативная партия «Право и справедливость», правившая Речью Посполитой с 2015 по 2023 год.

Победа Навроцкого, отмечает Associated Press, подчёркивает неизменную привлекательность националистической риторики среди примерно половины населения Польши. Он построил свою кампанию на патриотических темах, традиционных католических ценностях и клятве защищать суверенитет Польши от ЕС и крупных европейских государств (например, Германия).

Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти. Именно этот скользкий тип возглавлял усилия по сносу памятников Красной Армии в Польше, за что в России он объявлен в розыск. В отношении поляка возбуждено уголовное дело.

Он также был фаворитом президента США Дональда Трампа, и американская консервативная группа CPAC провела свою первую встречу в Польше на прошлой неделе во время кампании, чтобы поддержать Навроцкого. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм горячо похвалила этого кандидата и даже призвала поляков голосовать именно за него.

Его кампания перекликалась с темами, популярными среди американских правых. Распространённый рефрен его сторонников – Навроцкий восстановит «нормальность», как, по их мнению, сделал Трамп.

Избрание Навроцкого может стать сигналом об укреплении отношений между Польшей и администрацией Трампа. Эти страны давно являются близкими союзниками, а в Польше базируется порядка 10 тысяч американских солдат.

Хотя Навроцкий и высказывался в поддержку Украины, он однозначно не поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО и поставил под сомнение долгосрочные затраты на помощь Незалежной, особенно поддержку беженцев.

Более того, в этом контексте немаловажен фактор неурегулированного вопроса Волынской резни. Политик неоднократно подчёркивал, что Украина, которая не в состоянии рассчитаться за жестокие преступления прошлого, не может быть частью международных альянсов.

Даже здесь риторика Навроцкого пересекалась с риторикой Трампа, особенно когда новоизбранный президент Польши высказывался о недостаточной благодарности Киева за предоставленную уже помощь. Он, по его же словам, был очень разочарован Зеленским, который недооценил огромные усилия поляков в вопросе помощи Киеву.

С ростом общественной усталости от помощи украинским беженцам подход Навроцкого может изменить позицию Польши с сильного союзника на условного партнёра.

В некоторых интервью Навроцкий объязычивался о готовности сесть за стол переговоров с президентом России. Но также отмечал, что, несмотря на «неприличное» поведение Киева по отношению к Польше, в этих переговорах с Россией должна участвовать и Украина.

Результат выборов стал неудачей не только для либерального крыла страны, но и для ЕС, который самодовольно приветствовал возвращение Туска в 2023 году как сигнал «возобновления проевропейских отношений». Но тут пациент скорее мёртв, чем жив. Когда по всей Европе прокатывается волна возвращения к консерватизму, говорить о расцвете либерализма смешно.

Навроцкий и партия «Право и справедливость» подвергли критике чрезмерное вмешательство ЕС в национальные дела Польши, особенно в отношении судебных реформ и миграционной политики.

Хотя президент не контролирует повседневную дипломатию, символические полномочия и право вето Навроцкого могут подорвать усилия Брюсселя по возвращению Польши в соответствие со стандартами блока, особенно в вопросах верховенства закона.