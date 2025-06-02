Зеленский на фоне переговоров призвал Запад усилить поддержку Киева

Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готовится к переговорам с Россией в Турции, и в то же время призвал западные страны усилить поддержку Киева. Об этом сообщает Lietuvos rytas.

Днем 2 июня Зеленский выступил на саммите в Вильнюсе. Саммит, посвященный сотрудничеству в сфере безопасности, был организован Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Латвией, Литвой и Эстонией.

«Рано утром у меня состоялся разговор с министром обороны. Они [украинская делегация - прим.ред.] готовятся ко встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к каким-то продуктивным переговорам, но мы всегда должны рассчитывать на какие-то решения», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Киева очень важно «безусловное прекращение огня». Также Зеленский назвал очень важной поддержку Украины со стороны европейских и американских партнеров.

«Самое главное, что сейчас необходимо Украине и украинскому народу, - это ПВО, комплексы Patriot, другие системы», - сказал Зеленский.

В середине мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Второй раунд переговоров должен пройти в Стамбуле 2 июня.

СМИ писали, что Россия в своем меморандуме может потребовать письменных гарантий нерасширения НАТО на восток и отмены санкций. По данным Reuters, в документ также могут включить требования о нейтральном статусе Украины и защите русскоязычного населения.

По данным The New York Times, меморандум Украины включает положения о прекращении огня на суше, море и в воздухе. По словам источника NYT, Украина предложила, чтобы мониторинг за прекращением огня осуществлялся «международными партнерами».