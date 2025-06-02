Эта страна исчезнет 5 июля: в Японии вспомнили о землетрясении Судного дня

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море недалеко от Хоккайдо в Японии. В связи с этим туристы отменяют свои поездки. В Китае обратили внимание, что теория судного дня в Японии от 5 июля стала вирусной. «ФедералПресс» приводит пересказ статьи, опубликованной в китайском издании Sohu.

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«Пророчество о том, что Япония приведет к катастрофе, стало вирусным на социальных платформах. Пророчество было впервые получено от Рюки Рю, художника, известного как «Японская женщина-дракон». Пророчество гласило, что 5 июля в Японии произойдет разрушительное землетрясение, и треть страны исчезнет», – говорится в статье.

Под влиянием этого пророчества количество бронирований на поездки в Японию начало сокращаться. Многие иностранные туристы отменили свои поездки в Японию. Эксперты отметили, что в настоящее время нет научных доказательств, подтверждающих это пророчество, и призвали общественность взглянуть на это рационально.

Японское правительство и эксперты заявили, что слухи о стихийном бедствии в настоящее время ударяют по туристической индустрии.

«Японское метеорологическое агентство написало у себя на сайте: «Если кто-то утверждает, что способен четко предсказать время и место землетрясения, то это в основном слухи», – отмечается в СМИ.

Напомним, засекреченное пророчество сбывается: Земля вступила в эпоху катастроф.